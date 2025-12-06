Quindicesima di campionato, trasferta insidiosa per il San Marino a Teramo

Il calcio insegna che di garantito non c'è nulla ma è chiaro che la sfida tra Teramo e San Marino sulla carta vede gli abruzzesi nettamente favoriti e reduci inoltre, dal terzo clean sheet consecutivo che ha permesso loro di diventare la seconda miglior difesa del raggruppamento (e terzo miglior attacco). Al Bonolis arriva un San Marino sicuramente in salute ma che in trasferta ha vinto solo una volta, lo scorso 28 settembre a Recanati. Il Teramo sente intensa la possibilità di accorciare in classifica approfittando dello scontro diretto tra L'Aquila e Ostiamare. Ci sono 9 punti di distacco in campionato, 38 per i laziali e 29 per gli abruzzesi, un pareggio per la capolista andrebbe benissimo per mantenere gli aquilani, ai nastri di partenza di questo torneo dati per favoritissimi, a debita distanza. La vittoria dell'Ostiamare potrebbe rappresentare la spallata definitiva, il trionfo dell'Aquila riaprirebbe i giochi. Anche l'Ancona è molto interessata a quello che accadrà in quella sfida diretta. I dorici sono attesi a San Mauro Mare e dopo i due KO consecutivi non possono certo sbagliare al Macrelli, di fronte ad una Sammaurese sempre più ultima e lontana dai play out. Le altre partite della 15esima: Fossombrone- Atletico Ascoli; Giulianova – Chieti; Notaresco – Termoli; Sora – Recanatese; Maceratese – Unipomezia; Vigor Senigallia – Castelfidardo. Tutte le partite si giocano alle 14.30.







