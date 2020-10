Quinta di C con Covid: positivo nella Samb, ma la partita col Mantova si gioca

La variabile impazzita Covid cambia leggermente il programma della quinta del Girone B. La Sambenedettese infatti ha comunicato la positività di un giocatore del gruppo squadra, che è asintomatico e in isolamento. Negativi tutti gli altri, motivo per cui la gara interna col Mantova di domani slitta solo di qualche ora, dalle 15 alle 18:30.

4 invece le partite del pomeriggio di oggi, quasi tutte sfide d'altura. Ci sono le capolista Modena e FeralpiSalò, entrambe in campo contro squadre in frenata dopo il bis di successi iniziale, ma comunque a tiro di sorpasso: i canarini vanno dal Matelica (che sta a -2 dalla vetta) mentre i gardesani ricevono il Sudtirol, staccato di un solo punto.

Nel pomeriggio di oggi anche Virtus Verona-Vis Pesaro e Trestina-Ravenna: i giallorossi sono partiti in sordina – 3 ko e una vittoria – ma lo stesso può dirsi dei giuliani, reduci dalla brutta sconfitta col Legnago Salus. Che viceversa è una delle sorprese di questo avvio di stagione coi suoi 8 punti e il -1 dal primo posto, ed è protagonista della sfida più interessante della domenica: i biancazzurri sono sul campo del Padova, staccato di una lunghezza da un avversario meno quotato sulla carta ma che al momento lo guarda dall'alto in basso.

Il derby veneto fa da posticipo serale, nel pomeriggio invece sarà trasferta per le altre due romagnole. Preso lo scalpo del Carpi, l'Imolese va dal balbettante Fano per confermarsi dopo la partenza sprint, che al momento ha fruttato 7 punti e un posto nel largo plotone di quinte. Sfida da bassifondi invece per l'altalenante Cesena: dopo il poker incassato dalla Feralpi, i bianconeri sono sul campo di un Gubbio in ripresa, ancora senza vittorie ma che ha mosso la classifica prendendosi due pari in fila. Infine, Carpi e Perugia hanno l'occasione per riscattare un ultimo turno amaro ricevendo i due fanalini di coda, ancorati a quota 1: per gli emiliani c'è l'Arezzo, per gli umbri la Fermana.