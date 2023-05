PLAY OUT Ragusa e Fumagalli tengono il Messina in serie C Gol salvezza dell'attaccante biancorosso, poi il portiere blinda la porta, la Gelbison cede di misura e retrocede in serie D.

Allo stadio Franco Scoglio si riparte dallo 0-0 dell'andata, risultato che salva la Gelbison a discapito del Messina padrone di casa. Ferrini è il primo a provarci con un gran tiro da fuori, D'Agostino si allunga a parare. Prima della fine di tempo episodio dubbio in area di rigore della Gelbison, il direttore di gara lascia proseguire. Nella ripresa entrata decisa di Fornito su Ragusa, il numero 90 finisce a terra, l'arbitro è ben posizione e decide per lasciar correre. Si pareggiano il conto delle parate decisive al 58', quando sul tiro da fuori di Fornito, Fumagalli si allunga per deviare in corner.

Il Messina ha una clamorosa palla gol sugli sviluppi di un calcio di punizione che finisce con la Gelbison che non riesce a ripulire l'area, la palla termina sul secondo palo dove Curiale calcia a botta sicura, ma la parata di D'Agostino è di altra categoria. La squadra di Ezio Raciti spinge alla ricerca del gol salvezza che arriva all'82'. Ferrini scappa via sulla sinistra e arriva fino in fondo, per poi mettere un pallone basso sul quale arriva la deviazione di Ragusa. Tocco in anticipo del numero 20 che firma il gol del vantaggio. Gran corsa dalla parte opposta sotto i tifosi del Messina per festeggiare la rete che vale la categoria. Adesso la squadra di Giuseppe Galderisi ha bisogno del pari per salvarsi e si riversa in attacco alla ricerca del gol. La conclusione di Graziani da dentro l'area viene respinta in scivolata da un difensore, intervento festeggiato dai tifosi come un gol fatto. Nel recupero gli ultimi assalti ospiti.

Fumagalli respinge la conclusione di Loreto, sul cross rimesso al centro da Tumminello nessun compagno trova la deviazione. La parata che vale la serie C è di Fumagalli al 93', il portiere del Messina merita il riconoscimento di MVP della partita con un grandissimo intervento di istinto su Tumminello. Dopo 9 minuti di recupero il fischio finale, può partire la festa del Messina che si salva e resta in serie C, torna in serie D dopo appena una stagione la Gelbison.

