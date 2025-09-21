SERIE C Rallenta la Ternana: a Sassari è 1-1 Partita con poche occasioni, decisa da un goal per tempo. Dubickas sbaglia un rigore a inizio ripresa

Nella partita d'esordio della nuova proprietà, che coinvolge anche Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, la Ternana rallenta a Sassari e si deve accontentare di un pareggio. Un goal per tempo, di Musso e Dubickas, decidono una sfida avara di occasioni.

La prima palla goal arriva solo alla mezzora ed è per i padroni di casa. Idda libera in area piccola Musso, che si presenta all'1 contro 1 con D'Alterio, ma il portiere gli chiude lo specchio e il numero 9 allarga troppo il tiro. Al 43', però, l'attaccante si fa perdonare. Lunghi, da sinistra, serve sul lato corto dell'area Nunziatini che gira di prima e trova al centro Musso, pronto ad anticipare portiere e difensore per insaccare l'1-0. Il primo tiro in porta della Ternana arriva solo nel recupero, ma impegna subito Petriccione. Una punizione dalla trequarti spiove sul secondo palo, dove Vallocchia incrocia di testa e prova a scavalcarlo, però il portiere si fa trovare pronto.

Nella ripresa partono meglio gli umbri, che al 57' hanno l'occasione per pareggiare, grazie al rigore guadagnato da Garetto per una spinta subita da Masala. Dal discetto, Dubickas tenta il cucchiaio, ma ne esce un tiro bruttissimo, che scavalca la traversa. Come successo a Musso nel primo tempo, però, l'attaccante si rifà subito. Cinque minuti dopo, un calcio d'angolo scende sul secondo palo, Meccariello arriva in corsa e colpisce di testa, incrociando proprio il lettone, che controlla, si gira e fulmina Petriccione.

Tornato l'equilibrio, le squadre non si fanno più male, creando solo un'altra occasione a testa. La prima è per la Ternana, con Dubickas che calcia alto, di potenza, dal limite dopo una veronica di Orellana. La seconda è per la Torres, quando un tacco volante di Di Stefano, su cross di Bonin da sinistra, sorvola la traversa di un nulla. Le azioni importanti terminano qui. A Sassari finisce 1-1.

