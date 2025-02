EUROPA LEAGUE Ranieri prende il punto e striglia Rosetti: "Stia più attendo con le designazioni"

La Roma pareggia in trasferta sul campo del Porto e la direzione dell'arbitro Taylor ha fatto infuriare il tecnico Claudio Ranieri che ha chiamato in causa il designatore Uefa Roberto Rosetti:

"Lo so che lui è integerrimo, ma così è troppo. Cioè, che deve dimostrare? E' una persona seria, che deve dimostrare? Non lo capisco. Manda un arbitro che su 21 partite l'avversario fuori casa ha fatto soltanto 8 pareggi. Tutte le altre le ha vinte la squadra di casa. Come lo so io, lo sa lui. Abbiamo fatto un miracolo oggi. Avevo chiesto il cambio. Sui corner, battiamo il secondo corner, palla esce, facci fare il cambio. No, si continua. Che vuoi dire? 8 cartellini gialli su una partita? Sì, qualcuno ci sarà pure stato, siamo stati anche ingenui. Per l'amor di Dio. Santo cielo. Io non ho mai visto una cosa del genere. Ma non è colpa dell'arbitro, eh?".

