Ranieri torna in Premier: fatta col Watford Sarà la quarta esperienza inglese per il tecnico romano, reduce da due stagioni alla Sampdoria.

Ranieri torna in Premier: fatta col Watford.

Per la quarta volta in carriera, Claudio Ranieri allenerà in Inghilterra. Ufficiale il suo ingaggio da parte del Watford, squadra neopromossa in Premier League e attualmente 14° in classifica. Ranieri è reduce da due stagioni alla Sampdoria e in Premier ha già allenato Chelsea, Leicester, condotto allo scudetto nel 2016, e Fulham.

