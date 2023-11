NAZIONALI Ranking Fifa: i campioni dell'Argentina sempre primi, chiude San Marino. Brasile giù dal podio, Italia sempre nona Miglior performance delle Isole Comore che guadagnano nove posizioni.

Ranking Fifa: i campioni dell'Argentina sempre primi, chiude San Marino. Brasile giù dal podio, Italia sempre nona.

Sono state 188 le partite internazionali giocate nel mese di novembre. I campioni del mondo dell'Argentina restano saldamente al comando davanti alla Francia. Scende dal podio il Brasile, che perde ben due posizioni. Terzo posto per l'Inghilterra davanti al Belgio. L'Italia resta al nono posto. San Marino chiude la classifica mondiale e torna alla posizione 210 dopo il rientro nel ranking di tre nazionali: Samoa, Tonga e Samoa Americane. Il peggior risultato in termine di classifica è di Gambia e Perù che perdono nove posizioni. La migliore performance in assoluto è quella delle Isole Comore, la nazionale africana sale al 128' posto guadagnando nove posizioni.

