NAZIONALI Ranking Fifa, la Spagna chiude il 2025 in testa. Italia fuori dalle prime 10 Le furie rosse guidano davanti ad Argentina e Francia, azzurri al 12° posto. Kosovo miglior Nazionale dell'anno, San Marino ancora in ultima posizione

Il 2025 si chiude con la Spagna ancora in vetta al ranking Fifa e l'Italia sempre fuori dalle migliori 10. Dopo essersi ripresi la prima posizione a settembre, ai danni dell'Argentina, le furie rosse l'hanno mantenuta anche a ottobre, novembre e dicembre, con quasi 4 punti di vantaggio. Immutato il resto della top 10, non essendoci stati impegni internazionali per le Nazionali sudamericane ed europee: terza è la Francia, seguono Inghilterra, Brasile (che ha 117 punti di distacco dalla Spagna), Portogallo, Olanda, Belgio, Germania e Croazia.

L'Italia è 12^, dietro al Marocco, che è stato protagonista dell'unico torneo rilevante avvenuto nelle scorse settimane, la Coppa araba Fifa, vinta sulla Giordania. Un trionfo che ha permesso ai marocchini di consolidare la posizione, mancando però il ritorno in top 10, che manca loro dal 1998, per solo mezzo punto.

Il miglior salto in avanti è del Vietnam, dal 110° al 107° posto, e di Singapore, dal 151° al 148°. La miglior Nazionale dell'anno è il Kosovo, che ha ottenuto 89.02 punti nel 2025, più di tutte le altre squadre, con sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in 10 partite, passando dal 99° all'80° posto. San Marino resta ultima, con 33.75 punti di svantaggio rispetto ad Anguilla.

