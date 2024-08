CALCIO FEMMINILE Ranking FIFA: USA al comando, debutta il Liechtenstein. Italia di Soncin 14°

Dopo aver vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi, la nazionale femminile degli Stati Uniti torna in vetta al ranking FIFA. Gli USA guadagnano ben quattro posizioni e si prendono la vetta. Secondo posto per l'Inghilterra, in salita di una posizione. Scende la Spagna. Le campionesse del mondo restano sul podio ma perdono due posti. L'Italia di Soncin guadagna una posizione e si porta al 14' posto del ranking femminile. I peggiori risultati sono quelli della Macedonia del Nord e della Francia che fanno un salto indietro di ben otto posizioni, le transalpine chiudono la top10.

Tra le novità assolute c'è l'ingresso nella classifica della FIFA del Liechtenstein. La nazionale femminile del Principato debutta con la posizione 187, dopo la doppia sfida contro la Namibia (pari per 1-1 e sconfitta per 2-0). Il numero totale di squadre femminili in classifica sale così a 194, diventano in questo modo 53 su 55, ad eccezione di Gibilterra e San Marino le nazioni ad avere la propria squadra femminile nel ranking FIFA.

