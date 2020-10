CHAMPIONS LEAGUE Ravanelli: “Non pensavo che la Juventus non riuscisse più a vincere la Champions” L'ex attaccante bianconero (160 presenze e 68 goal con la maglia bianconera) è intervenuto alla trasmissione Cpiace di San Marino RTV

"Non pensavo che la Juventus stesse 24 anni senza vincere la Champions – ha dichiarato Fabrizio Ravanelli a Cpiace-. Ci è andata vicinissima un paio di volte e ovviamente mi auguro possa vincerla il prima possibile. E' una società troppo importante per stare cosi tanto tempo lontana da un trofeo che è il massimo per una società ma anche per un calciatore. Non esiste – continua Ravanelli- una competizione più spettacolare, più emozionante e più bella della Champions League”.

Fabrizio Ravanelli ha anche risposto alla domanda su Andrea Pirlo: “Alla Juventus – ha risposto- le scommesse le fanno raramente, solo certezze. La storia della Juve ci insegna che si fanno sempre cose programmate, con grande intelligenza, e con sagacia tattica. La Juventus – aggiunge Ravanelli- pondera tutte le cose, riesce sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno, non cade mai nei tranelli di andare in depressione, difficilmente fa uscire notizie dove ci possono essere complicazioni. La Juventus – conclude- è una società molto molto importante”

FABRIZIO RAVANELLI 160 PARTITE E 68 GOAL CON LA JUVENTUS

22 PARTITE E 8 GOAL IN NAZIONALE

50 PARTITE E 32 GOAL CON IL MIDDESBROUGH

84 PARTITE E 31 GOAL CON L'OLIMPIQUE MARSIGLIA

42 PARTITE E 10 GOAL CON LA LAZIO

53 PARTITE E 16 GOAL CON IL DERBY COUNTY

IN TOTALE IN CARRIERA 521 PRESENZE E 190 GOAL

PALMARES SCUDETTI 2 1 CON LA JUVENTUS 1 CON LA LAZIO, COPPA ITALIA 2 JUVENTUS e LAZIO; SUPERCOPPA ITALIANA 2 JUVENTUS E LAZIO; 1 COPPA UEFA JUVENTUS; 1 CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS

