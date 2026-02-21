Ravasio stende il Gubbio: altro passo verso la B per l'Arezzo

Continua la cavalcata dell'Arezzo verso un sogno chiamato Serie B. Un sogno che, weekend dopo weekend, si sta trasformando sempre più in realtà. Spinti da un settore ospiti gremito in ogni ordine di posto, i toscani fanno la voce grossa anche sul campo del Gubbio imponendosi 1-0. A tenere a galla i padroni di casa nel primo tempo è il portiere Krapikas, che si supera sulla girata improvvisa di Pattarello. Super risposta dell'estremo difensore rossoblu che – anche ad inizio ripresa – si supera rispondendo con la manona aperta sul tentativo del “solito” Pattarello ma poi non può nulla sul tap-in vincente di Ravasio che porta avanti l'Arezzo. Esultanza “alla Cristiano Ronaldo” per il 91 amaranto e 1-0 ospite, pesante e importante. La reazione del Gubbio è timida, e non va oltre due conclusioni velleitarie che non creano problemi a Venturi. Di là invece ancora impegnato Krapikas, bravo ad allontanare la punizione insidiosa di Di Chiara. L'Arezzo si conferma solido e cinico, e fa un altro passo deciso verso la promozione.









