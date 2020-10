SERIE C Ravenna ancora al palo, il Legnago vince 1-0 I giallorossi combinano poco e restano a zero punti. Intanto dal Modena arriva il centrocampista De Grazia.

Il Ravenna ha aperto la nuova stagione proprio come ha chiuso la precedente, in tono decisamente minore. Il Legnago Salus domina e trova la prima vittoria in C della sua storia, un 1-0 che lo manda a quota 4 e lascia i giallorossi ultimi e senza punti.

Subito Salus col destro defilato di Giacobbe, Raspa respinge, Rolfini non trova la zampata e Shiba allontana. Per il Ravenna punizione appena alta di Ferretti, poi è quasi un assolo biancazzurro. Rolfini s'accentra e carica da fuori e Alari sfiora in angolo, batte Ranelli e ancora il terzino fa muro sul tentativo di Zanoli, a rimbalzo c'è Bandioli che se lo divora spedendo alta la stoccata volante. Quindi, nel recupero del primo tempo, il gol partita, nato da un altro piazzato di Ranelli: l'ennesimo pallone rimpallato da Alari diventa buono per il sinistro di Zanoli, Raspa è assente ingiustificato nella difesa del palo ed è fatta.

Colpito a tiro di riposo, il Ravenna si ripresenta carico: combinazione Franchini-Ferretti, Perna respinge corto e di nuovo Franchini ricicla per il destro di Martignago, sul quale Pizzignacco fa il fenomeno. Un intervento salva vittoria, perché i romagnoli finiscono lì e quel che segue è solo del Legnago. Papa interviene di testa sulla riga e toglie a Bandioli un facile raddoppio, mentre sul tentativo dalla distanza di Bulevardi c'è Raspa a deviare in angolo. Infine lo spunto di Grandolfo chiuso con un'incrociata appena a lato, ultimo squillo di una partita che, dal 71° in poi, ai posteri non passa nulla.



