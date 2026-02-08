Ravenna, contro il Carpi basta Corsinelli (1-0)

Il Ravenna fa quello che deve, batte il Carpi con merito anche se di misura e resta con le unghie aggrappato alla corsa che porta alla B diretta. Giallorossi col gas aperto per un tempo. Italeng ha girato fuori, poi dal corner sempre Italeng prima viene ribattuto, poi non trova l'angolo quando Lonardi aveva riciclato alla grande. Flash del Carpi con Rosetti che recupera benissimo e conclude malissimo tutto nel giro di pochi secondi. Passa il Ravenna che va in verticale, Viola inventa l'assist per Corsinelli, conclusione rivedibile ma che funge da istigazione al suicidio per Sorzi. È il gol partita che i padroni di casa legittimano nel corso di un primo tempo a senso unico. Dal flipper esce la stoccata di Tenkorang stavolta intercettata dalla mano di Sorzi.

Di là prima chiamata per il collega Anacoura, brutto ma buono sulla rimbalzante di Pietra. Prima dell'intervallo Italeng viaggia e Viola prova a risolverla con un tacco d'altri tempi, linguaggio per altre categorie. Ripresa, il Ravenna si mette a palleggiare forze un po' presto. Qui filtra una palla che mai deve filtrare, rischio alto. Poi c'è Sall che porta palla contro la difesa schierata, cerca spazio per un tiro che quando parte non va come nelle intenzioni. Le ultime due palle sono colossali per il Carpi, la prima la lavora Gaddini e Verza di testa se lo mangia bello grosso. Poi in mischia è decisivo il riflesso di Anacoura, la rincorsa continua: lato Carpi invece è crisi con la vittoria che manca da 9 partite.







