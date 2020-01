MERCATO Ravenna, dall'Inter arriva il centrocampista Gavioli Il classe 2000 viene da mezza stagione al Venezia.

Ravenna, dall'Inter arriva il centrocampista Gavioli.

Rinforzo a centrocampo per il Ravenna: dall'Inter arriva in prestito il casse 2000 Lorenzo Gavioli, reduce da una prima parte di stagione con la maglia del Venezia, in Serie B. Un'esperienza poco fortunata, che l'ha visto scendere in campo solo una volta, in Coppa Italia.









