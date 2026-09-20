Ravenna di forza contro L'Atalanta Under 23 (0-2)

Il Ravenna fa tris, batte la giovanissima e ambiziosa Atalanta e passa eventualmente la palla alla concorrenza. Vedremo. Intanto sul campo c'è una squadra forte e consapevole. Di Tenkorang la prima puntura in avvio. Contropiede di Camara, Venturi no problem. E' il momento migliore della squadra di Beati, da sinistra al centro e primo palo, ancora Venturi sul pezzo. Il Ravenna passa, ma non vale.

Succede tutto dall'angolo, ma quando Maggio la rimette per Esposito, è fuorigioco. Questione di millimetri risolta con lungo controllo FVS. Sotto le forche caudine del fuorigioco passa subito dopo anche Rabbi per una partita che si stappa, ma solo dopo l'intervallo. Ravenna balla sulla punta, difesa dell'Under messa male, Rabbi la fa rimbalzare e incrocia il vantaggio ospite. Giallorossi a protezione concedono in tutto una palla, ma che palla. Steffanoni la mette, Camara prende la mira, il colpo di testa pizzica la traversa.

L'Atalanta lo annusa, il Ravenna lo fa e addio. La conclusione di Bani innesca un flipper risolto da Esposito che si trova nel posto e al momento giusto. Il volo di Venturi sulla forbice di Camara chiude un pomeriggio che dice con merito, Ravenna.









