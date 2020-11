SERIE C Ravenna di misura sul Fano Al Benelli decide un rigore di Mokulu.

Giuseppe Magi si affida alla coppia d'attacco formata da Mokulu e Matignago, Alessandrini, alla ricerca della prima vittoria stagionale, risponde con Carpani trequartista, a supporto di Baldini e Barbuti. Primo tempo sostanzialmente equilibrato ma con pochissime emozioni, Viscovo da una parte e Tonti dall'altra, praticamente inoperosi. Cambia il copione nella ripresa. La prima opportunità di marca ospite sull'asse Paolini - Parlati - Barbuti che non inquadra lo specchio della porta. Poco dopo, Fano ad un passo dal gol. Carpani anticipa tutti sul primo palo ma non trova il bersaglio. Si vede anche il Ravenna. Suggerimento dalla sinistra per Mokulu, provvidenziale l'anticipo di Di Sabatino. Ad un quarto d'ora dal termine, l'episodio che decide la partita. Cargnelutti interviene cosi su Mokulu lanciato a rete. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto.

Alla battuta del calcio di rigore, si presenta lo stesso Mokulu che non sbaglia per il vantaggio giallorosso. Il Fano non demorde e non è nemmeno fortunato quando Barbuti s'inventa un destro di rara potenza e precisione che centra in pieno la traversa. In pieno recupero, leggerezza del portiere Viscovo che prima perde il pallone e poi trattiene Ferretti, inevitabile il cartellino rosso. Al Benelli, un Ravenna bravo e fortunato conquista la terza vittoria stagionale mentre per il Fano arriva la quinta sconfitta consecutiva.



