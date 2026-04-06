Ravenna di misura sul Pineto (1-0), il Forlì cede al Bra (2-1) e rischia

Il Ravenna continua a vincere forte di un terzo posto acquisito e aspettando magari qualche gradito regalo dal duo di testa. Al Benelli battuto di misura anche l'ottimo Pineto: Tonti ferma Fischnaller, ma è ospite la prima enorme occasione della partita. D'Andrea scappa, bisticia con lo stop e non riesce a trovare la porta sull'uscita disperata di Poluzzi. Passa il Ravenna con un'azione volante da “Joga Bonito”, ma è decisivo il suicidio di Biggi con un retropassaggio intercettato da un Fischnaller che non vedeva l'ora. Prima dell'intervallo palla per chiuderla, non ci riesce Esposito da zero metri. Ripresa con rischio ravennate, Pellegrino per D'Andrea, Poluzzi con uscita super lo disturba. Nel finale contropiede di Corsinelli, Fischnaller prova una cosa da pallone d'oro, ma va super bene anche così.

Va malissimo invece al Forlì, rimontato e battuto dal Bra e ora davvero a un passo dai playout. Eppure si era messa benissimo per quelli di Miramari, dall'angolo Onofri li porta subito in vantaggio. Il Bra reagisce forte e bene, Martelli respinge su Lionetti, poi Sinani stoppato sulla linea di porta. Al ventesimo ecco i piemontesi tornare dentro con Armostrong che la mette, molto male la difesa del Forlì: Lionetti 1-1. Nel finale di tempo ancora meglio i padroni di casa, Martelli vola su Sinani. Ripresa, stavolta i romagnoli con Selvini solo vicino alla porta. Al minuto 67 ancora la difesa finisce sotto accusa. Milani è solissimo e ribalta il risultato. In pieno recupero ci prova Franzolini, il Bra torna alla vittoria dopo 10 partite, il Forlì in zona scivolosa, ma molto scivolosa.







