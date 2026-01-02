TV LIVE ·
Ravenna e Arezzo ricominciano in trasferta

di Roberto Chiesa
2 gen 2026

Corte appena qualche giorno, son proprio vacanze di serie C. Il campionato ha santificato Natale, si è concesso un mini brindisi di Capodanno e poi di nuovo tutti in campo. Si ricomincia ed è subito girone di ritorno, è di nuovo caccia al Ravenna che ha chiuso la prima parte avanti di uno sull'Arezzo. Sono loro a spartirsi pronostici e giocarsi la B. Una poltrona per due, tanto per citare un altro grande classico delle feste. In un gennaio nel quale qualcuno ritocca e qualche altro stravolge la rosa, comincia un ritorno che spesso è proprio un altro campionato. Programma diviso tra sabato e domenica. Domani riflettori accesi al Morgagni alle 17,30.

A Forlì arriva l'Arezzo, squadra che ha rallentato a fine anno, e che ha bisogno di scalare la marcia. Di andamento lento sono malati anche i romagnoli, una vinta nelle ultime 6, che ancora conservano un posto nei play off, ma che devono correggere la tendenza di fine 2025 e cioè la facilità disarmante con la quale prender gol. Non meno sfizioso il serale di Pesaro tra le rinata Vis e la sorpresa Pineto e prima c'è il terno delle 14,30 con la Pianese che riceve l'Ascoli, il Pontedera la Torre e la Next Gen della Juve il Carpi. A quanto avrà o non avrà fatto l'Arezzo, risponderà o meno il Ravenna domenica. Trasferta a Campobasso per la capolista, partita indecifrabile contro un avversario capace di passare con disinvoltura dal tanto bene al tanto male e ritorno. Serata da vorrei, ma non posso con Ternana-Livorno, mentre Guidonia-Perugia e Bra-Samb chiudono il turno. Sul divano ci sta il Gubbio.




