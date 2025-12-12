SERIE C Ravenna e Arezzo si sfidano a distanza nei posticipi del lunedì

Azzoppato per la dolorosa estromissione del Rimini, il campionato di serie C si avvia faticosamente verso il giro di boa. Week end con la penultima giornata del girone d'andata per la capolista Ravenna che ha 3 punti e una partita in più dell'Arezzo che insegue. Le due contendenti saranno protagoniste di un grande lunedì sera che le vedrà impegnate entrambe. I toscani ricevendo il Pineto, i romagnoli nella vicina Pesaro. Due match per certi versi simili anche se differente è stato il percorso di avvicinamento. L'Arezzo si lecca le ferite dopo il derby perso male a Livorno e il Ravenna ha ribaltato il Pontedera dopo il recupero fiume. Poco o nulla conta l'inciampino infrasettimanale che è costato ai giallorossi l'estromissione dalla Coppa Italia.

Sarà a quanto pare un campionato a 2 con l'Ascoli terzo incomodo alla finestra che ha avuto picchi, non la continuità. E lo scontro col Guidonia, quarto, è un ulteriore banco di prova verso il definitivo salto di qualità. Deve far punti il Forlì, la vittoria manca da 5 giornate e anche se il Carpi non è l'avversario migliore possibile, i biancorossi devono provarci per oliare i primi scricchiolii di un progetto altrimenti eccellente. La giornata si apre con l'anticipo tra Juventus Under 23 e Pianese, annuncia un caldissimo Campobasso-Perugia (guai a chi sbaglia) così come guai a non far punti in Gubbio-Torres. Ternana-Bra e Pontedera-Samb con esordio di D'Alesio in panchina chiudono il programma.

