SERIE C Ravenna e Modena non schiodano lo 0-0 I canarini prendono una traversa con Tulissi, poi perdono Bearzotti per secondo giallo e nel finale Cesaretti sfiora il colpaccio.

20' con l'uomo in più non bastano al Ravenna per darsi una scossa, ma il Modena a sua volta si limita a una traversa e si chiude a reti inviolate. Per uno 0-0 che non risolve nulla a nessuna delle contendenti, che seppur in contesti e con dinamiche ben lontane vivono un periodo negativo. Recente quello dei canarini, che dopo la marcia spedita che li ha portati fino in vetta hanno vinto solo una delle ultime cinque. Di lunghissima data quello dei romagnoli, un solo successo in 15 partite: in tre mesi esatti hanno festeggiato solo nel derby con l'Imolese del 19 dicembre. Un andazzo che vale il penultimo posto attuale: sono comunque tre pareggi in fila e dunque la classifica si muove, per provare a uscire dalla sabbie mobili però servirà di più.

In avvio il tiro strozzato di Luppi non spaventa il neo portiere giallorosso Tomei, poi perfetto pure nella presa alta su Sodinha. Decisamente più pericoloso il Ravenna: Narciso smanaccia il cross di Martignago, Papa non trova la stoccata e Ingegneri disturba Mokulu quel tanto che basta da non trovare l'inzuccata a porta aperta. Quindi la girata defilata di Benedetti, stavolta Narciso è attento.

Il primo, vero squillo modenese arriva al 68°: triangolo Mignanelli-Gerli e imbucata bassa che sorprende la difesa di casa, Tulissi deve solo spingerla e invece se la divora contro la traversa. Sul ribaltamento Ingegneri la tocca male e costringe Narciso a salire a chiudere su Ferretti, Rocchi prova a colpire da lontano senza però avvicinare lo specchio sguarnito. La svolta potrebbe arrivare al 73°, quando Bearzotti cerca l'anticipo avventato a centrocampo e stende Cesaretti per quello che è il suo secondo giallo. Il Modena in 10 è un'occasione d'oro, il Ravenna però non la sfrutta. A provarci davvero è solo Cesaretti, che riceve da Rocchi, mette a sedere Ingegneri e carica il destro dal limite che esce d'un pelo, mancando un colpo da ko che poteva essere la svolta della stagione.



