Ravenna e Tau a reti bianche, salgono Forlì, Lentigione e Imolese

Alla sua 6ª da tecnico del Ravenna, Marchionni trova la sua prima “non vittoria”, uno 0-0 nella sfida per il primato con la capolista Tau Altopascio.

Una X che fa il gioco delle altre inseguitrici: la nuova 2ª, a -2, è il Forlì, passato 3-1 in casa del Tuttocuoio. Nel primo tempo allungano Campagna, di testa su cross di Valentini, e Petrelli, liberato in area dall'imbucata di prima di Macrì; con la ripresa Di Natale accorcia su rigore e Massaro si divora il pari, a porta aperta, dopo aver saltato Martelli di scavetto, così, nel recupero, i galletti la chiudono con Okitokandjo, che deve solo spingere in porta il pallone di Campagna.

Il Ravenna scende al 3° posto ed è agganciato dal Lentigione, al 4° successo di fila con l'1-0 sul Corticella firmato dall'acrobazia di De Marco, pescato sul palo lungo da Nanni. E subito sotto, a -4 dal Tau, c'è l'Imolese, vincente 3-1 a Piacenza: Manes scambia con Brandi, taglia fuori Somma e infila il vantaggio, poi alza a campanile il cross di Agbugui e favorisce la girata del raddoppio di Pierfederici. Sempre al volo, sulla sponda di testa di Ale, il sigillo di Brandi, in una ripresa chiusa dall'accorcio di Mauri, che ribadisce in gol la respinta di Adorni su Doria.

Piacenza che si ritrova nella quota spartiacque tra salvezza diretta e playout, raggiunto da tre squadre: il Progresso, 0-0 col Cittadella Vis Modena; il Prato, presosi il derby con lo Zenith con l'1-0 di Magazzù, anche qui in ribattuta dopo il cross di Girgi incornato sul palo da Barbuti; lo United Riccione, che espugna per 2-0 Sasso Marconi col rigore di Ricozzi e il tocco a porta vuota di Bontempi, su assist di Mariani.

Prato e Riccione che staccano il San Marino, steso da Pinzauti per l'1-0 Pistoiese. Primo ko della gestione Biagioni e biancazzurri penultimi da soli con lo Zenith: a -4 c'è il fanalino di coda Sammaurese, ospite domenica prossima ad Acquaviva e fresca di prima vittoria in campionato; contro il Fiorenzuola, altra occupante i playout, basta l'1-0 di Morri, svettato sull'angolo di Bolognesi.