SERIE C Ravenna: esonerato Luciano Foschi Fatale la sconfitta per 2 a 0 a Fano

Ravenna: esonerato Luciano Foschi.

Il Ravenna ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con l’allenatore Luciano Foschi e con il suo vice Marcello Montanari. Il Presidente Brunelli ha comunicato al tecnico la decisione sabato in tarda serata, al rientro della partita di andata del play out salvezza persa per 2 a 0 sul campo del Fano,



