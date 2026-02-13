SERIE C Ravenna: esonerato Marchionni, al suo posto Mandorlini All'ex giocatore della Juventus è fatale il ko di Terni

Il Ravenna esonera Marco Marchionni e punta sul veterano Andrea Mandorlini. All'ex centrocampista di Parma e Juve è stato fatale il ko di Terni, culmine di un periodo negativo che ha visto i giallorossi scivolare a -10 dall'Arezzo capolista. Reduce dall'esperienza in Romania col Cluj, Mandorlini, padre del DS Davide, ha in curriculum 6 stagioni in Serie A, sulle panchine di Atalanta, Siena, Verona e Genoa.

