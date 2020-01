SERIE C Ravenna-Fermana 1-0

Quattro mesi dopo l'ultima volta il Ravenna vince in casa. Lo fa conquistando lo scontro diretto con la Fermana in una serata se non da dentro o fuori, quasi. La prima mischia non porta frutti, di là Cincilla è piazzato e sono si fa sorprende sulla ribattuta. Occasione Ravenna, Giovinco col contagiri sulla testa di Papa: deviazione fuori non di molto.

La partita gira in un paio di minuti attorno alla mezz'ora. Manè prima si prende un'ammonizione un po' severa e incurante del precedente 120 secondi dopo entra a trattore su Mawili. Doppio giallo e Fermana in 10. Fermana che protesta sul finire di tempo per questi abbracci un po' troppo affettuosi tra Caidi e Maistrello. Ripresa, con l'uomo in più il Ravenna decide debba essere la sua sera. Nocciolini fuori è la prima cosa, poi l'equilibrio si rompe per merito di un difensore: a risolvere la mischia è uno dei rinforzi di gennaio, Caidi.

La reazione Fermana è timida e più che altro affidata a iniziative individuali come questo coast to coast di Bacio Terracino concluso con sinistro alto. Se da una parte il Ravenna non la chiude, Zambataro per Giovinco, niente. Come le mischie marchigiane che non la riaprono. Il fischio finale libera dall'incubo. Il Ravenna sa ancora vincere.



