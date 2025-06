Ravenna, il ripescaggio in Serie C resta una concreta possibilità

Andando per gradi in questa intricatissima vicenda: Cellino ha presentato domanda di iscrizione del Brescia in Serie C, bocciata perché incompleta, aprendo la strada al ripescaggio del Ravenna, secondo nella graduatoria dei ripescaggi, dietro all'Inter under 23 già ammessa al posto della Spal.



La domanda di iscrizione del Brescia, priva di requisiti, non è altro che una battaglia legale contro la Figc. Ora ci sono sempre da considerare le tempistiche che prevedono che il Consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio si riunirà nella prima decade di luglio. In quella seduta verranno messe fuori gioco Brescia e Spal e la Covisoc sarà chiamata a controllare i requisiti del Ravenna. Circa una ventina di giorni per ottenere l'ok per tutto quello che riguarda le pratiche burocratiche e la Serie C dovrebbe aprirsi ai giallorossi. Manca solo l'ufficialità da parte del Consiglio Federale della FIGC ma i giochi sembrano fatti.

Intanto la società è al lavoro per rinforzare l'organico: è arrivato l'attaccante Matteo Motti, lo scorso anno tra i protagonisti al Tau Altopascio. Classe 1998, lo scorso anno si è laureato capocannoniere del Girone D con 19 reti.

Per una squadra che attende la C, c'è nè invece un'altra che trattiene il fiato. Si tratta dell'Imolese che non ha ancora completato le pratiche per l'iscrizione al campionato di Serie D. Il tempo stringe e non c'è la garanzia di riuscire a reperire l'intera quota che serve per garantirsi l'iscrizione al torneo.