Ravenna – Imolese 3 a 3, Gubbio sempre rimontato

Serie C : Ravenna – Imolese 3-3 . Gubbio sempre rimontato E' un pareggio che ha come unica nota positiva il fatto che entrambe pongono fine ad una striscia negativa: 2 sconfitte consecutive per il Gubbio, 3 per il Ravenna piombato improvvisamente in zona play out. A rammaricarsi e senza dubbio la squadra di Torrente che segna 3 goal in trasferta, e si fa rimontare 3 volte senza riuscire a chiudere. Rossoblu in vantaggio al 23°con Munuz. Lanciato in verticale è bravo e scaltro a saltare con un colpo sotto Spurio in uscita. Il Ravenna reagisce e il goal del pareggio va diviso al 50% tra Nocciolini, assist di tacco straordinario e Papa che indovina l'angolo giusto. Il Ravenna mostra una fragilità preoccupante dietro : passano 60 secondi e Alessandro Sbaffo si fa trovare pronto e in anticipo batte Spurio. La giostra non si ferma perchè in mischia prima del finale di tempo è Pellizzari a raccogliere una palla vagante per scaricarla alle spalle di Ravaglia. Nella ripresa Maini, gira in porta di testa l'assist su punizione di Sbaffo. Gubbio ancora avanti, ma ancora una volta per poco, le difese si equivalgono, troppi buchi, nell'ultimo si infila Raffini e rossoblu ancora una volta ripresi. Spurio evita il poker con un volo sulla botta terrificante di Coda su punizione, è l'ultima emozione. A Ravenna, Ravenna – Gubbio finisce con un pirotecnico 3-3



