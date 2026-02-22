Ravenna in corsa, Sambenedettese battuta col minimo scarto (1-0)

Magari non bellissimo, comunque vincente senza prender gol. Il Ravenna abbraccia il credo di Mandorlini e passa di misura sulla prima Samb. di Boscaglia. Il colpo di testa di Corsinelli apre il pomeriggio del Benelli che prosegue con la spinta costante e regolare dei padroni di casa. Rossetti controlla, allarga e conclude di mancina su Cultrato preferito a Orsini. Si vede anche la Samb, brivido sulla schiena del debuttante Poluzzi, Parigini sceglie la potenza e non inquadra. Passano i padroni di casa, dall'angolo Solini prende l'anticipo forse per cercare la porta, forse per allungare, la traiettoria va a morire sul palo lontano. E' il gol che decide la partita. Nel secondo tempo i giallorossi provano a chiuderla, in apertura c'è Lonardi che calcia forte sul palo di Cultrato e il portiere si fa trovare. Poi dialogano gli attaccanti, Italeng fa la sponda per l'esterno sinistro, largo, di Tenkorang. Bruttissima palla persa dalla difesa della Samb, Tenkorang va in fondo e la mette, Dalmazzi in anticipo se la rischia e il palo salva gli audaci. Da un errore all'altro, grave sponda Ravenna, quello di Bianconi, Parigini va via e la mette, dall'area piccola Martins si accartoccia sprecando un'occasione tra il grosso e il clamoroso. Finale con la Samb a caccia del gol del pari, Zini la mette bene per la frustata di testa di Dalmazzi. Poluzzi non si vida, sceglie il volo in angolo e viene ripagato con 3 punti.











