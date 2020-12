SERIE C Ravenna in crisi, il Padova cala il tris (1-3)

Il Ravenna ha troppi assenti e pochi argomenti da opporre alla capolista. E così il Padova ci mette quattro minuti a rompere indugi e parità: spunto di Germano che la mette per il colpo di testa preciso di Della Latta. Il terreno del Benelli è pesantissimo e l'operazione rimonta per i giallorossi è oltremodo complicata. Alla seconda accelerata i veneti vanno vicini a chiuderla. Jelenic sfonda e serve a Della Latte una doppietta virtuale. Ma l'esterno biancoscudato si divora il rigore in movimento.

E così un Ravenna tutto cuore mette il muso nella metà campo avversaria e costruisce l'azione del momentaneo pari. Ferretti pesca di giustezza il taglio di Fiorani. Controllo col sinistro e diagonale di destro. Tutto molto bello. E' il momento migliore per quelli di Colucci, Sereni sbatte su Saber e chiede timidamente il rigore mentre De Grazia conclude fuori.

Ripresa e i valori vanno a posto. Dall'angolo arriva il missile di Saber che la prende piena e la tiene bassa. Dopo il nuovo vantaggio il Padova si mette in protezione e succede pochissimo di lì alla fine. Martignago prova l'accoppiata "verticalizzazione e rigore", operazione che naufraga e Ferretti che protesta prende anche il giallo. La grande qualità ospite si vede anche nei cambi, Santini è solo la terza punta. Ma basta e avanza per andare a referto. Malissimo la terza linea del Ravenna e sul recupero palla di Soleri il nuovo entrato fa tris. Non era oggi che i giallorossi dovevano salvarsi, ma per farlo è necessario cambiare passo.



