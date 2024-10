SERIE D Ravenna: Marco Marchionni è il nuovo allenatore

Ravenna: Marco Marchionni è il nuovo allenatore.

Marco Marchionni è il nuovo allenatore del Ravenna. L’ex calciatore, con un passato di grande esperienza in Serie A e a livello internazionale, arriva sulla panchina giallorossa per sostituire l'esonerato Antonioli. Dopo essere stato il vice di Silvio Baldini alla Carrarese, ha guidato anche Foggia e Potenza. Tra le sue esperienze in panchina spicca il campionato di Serie D vinto con il Novara nella stagione 21/22. Domenica contro il San Marino Calcio al Benelli il debutto in panchina.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: