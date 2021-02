Ravenna-Modena è un testacoda, il Covid tiene fermo il Cesena

Svalicato bene l'infrasettimanale, la capolista Sud Tirol misura le prove di fuga con la pericolosa trasferta di Gubbio contro una squadra che ha vinto 3 delle ultime 6 partite e si è tirato fuori dalle secche. Esagerata sul campo del Mantova, la prima inseguitrice Padova nel lunch match attende all'Euganeo la Fermana e tutto direbbe di un'occasione per accorciare ancora. Torna a giocare il Perugia e al Curi arriverà il Mantova e molto più di un curioso derby emilianoromagnolo vale Ravenna-Modena. I romagnoli, penultimi, hanno vinto 1 volte nelle ultime 14 cogliendo mercoledì a Pesaro il primo punto esterno del loro campionato. Canarini invece che dopo il rush di fine andata hanno rallentato non di poco il passo vincendo una sola volta nelle quattro partite più recenti.

Altro derby sfizioso tra Emilia e Romagna si gioca al Cabassi tra Carpi e Imolese. Padroni di casa che nonostante il cambio di guida tecnica non hanno corretto la media punti e viaggiano al di sotto delle proprie ambizioni. Imolese che invece ha steso la Feralpi dando incoraggianti segnali di ripresa e di voler tornare in gioco. Salta il giro il Cesena, il Covid ha colpito duro i bianconeri che in attesa del nuovo giro di tamponi contano già 11 positivi e che con ogni probabilità non giocherà nemmeno sabato prossimo a Gubbio. Chiudono il programma Triestina-Legnago, Matelica-Vis Pesaro e Virtus Verona-Arezzo. La squadra del Presidente Allenatore Gigi Fresco, vera rivelazione, viene da 4 vittorie consecutive.