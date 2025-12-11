COPPA ITALIA SERIE C Ravenna out dal dischetto, avanti Renate, Latina, Potenza e Ternana Fatali i calci di rigore per i romagnoli. Le si giocheranno il 14 ed il 28 gennaio.

Fatali i rigori per il Ravenna che esce dalla Coppa Italia di serie C battuto dal Renate. Al Benelli gli ospiti passano in vantaggio al 40': sul diagonale di De Leo, respinto da Borra, il tocco decisivo di Bonetti vale l'1-0. I giallorossi raggiungono il pari all'85' con Viola che deve solo appoggiare in fondo alla rete il passaggio rasoterra di Da Pozzo. Il passaggio del turno si decide ai rigori. Fino al sesto tiro non sbaglia nessuno, poi l'errore dei romagnoli con Esposito, la conclusione è parata da Bartoccioni. De Leo non sbaglia e manda il Renate in semifinale.

Il Potenza batte 3-1 il Crotone e per la prima nella storia del club lucano accede alle semifinali di Coppa Italia. Vantaggio dei padroni di casa che arriva al 37' con Bruschi su calcio di rigore procurato da Selleri. Nella ripresa il raddoppio di Maisto sembra poter mettere al sicuro il risultato, ma il Crotone la riapre con Murano con una conclusione dal limite. Il definitivo 3-1 con Selleri che chiude la partita e da il via alla festa del Potenza.

Al Silvio Piola il Latina conquista la semifinale di Coppa grazie alla rete di Ekuban nella seconda metà di gara. Di fatto firmando l'unico successo in trasferta dei quarti del tabellone di Coppa in caso della Pro Vercelli.

Senza storia la sfida tra Ternana e Brescia. Al Liberati i padroni di casa sono già sul 3-0 dopo 35 minuti di partita. Il risultato si sblocca al 24', Leonardi entra in area di rigore e batte Liverani con tiro preciso. Le Fere raddoppiano al 30' con Pettinari che di testa viene ben servito sul secondo palo da Kerrigan. Cinque minuti più tardi è Pettinari a firmare il tris e personale doppietta con un rasoterra dal limite dell'area. Nella ripresa il Brescia accorcia con Valente con un tiro al volo che supera Vitali. Il 4-1 finale della Ternana lo segna Bianay con una conclusione da poco fuori area che batte il portiere avversario.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: