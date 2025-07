Ravenna ripescato in C, Gravina duro sul Rimini: "Non ha la forza per sostenere la stagione"

Il Ravenna è ufficialmente ripescato in Serie C, dalla quale, per parola del presidente FIGC Gravina, potrebbe essere escluso il Rimini.

I giallorossi, insieme ad Aurora Pro Patria e Inter U23, sono state ammesse alla Lega Pro dal Consiglio Federale, secondo l'ordine stabilito con il criterio dell'alternanza per i ripescaggi. Il Ravenna ritrova così la terza serie a 4 anni dalla retrocessione del 2021.

Chi rischia di ritrovarsi escluso è il Rimini, le cui difficoltà economiche non sono un segreto. Sul punto, il presidente Gravina si è espresso chiaramente: "Triestina e Rimini sono perfettamente in regola per l’iscrizione, ma evidentemente non hanno la forza economica per sostenere la stagione. Dobbiamo seguire queste iscrizioni che poi non sono coerenti con la sostenibilità del campionato e dobbiamo intervenire. O inseriamo maggior rigore sulle regole di ingresso, oppure si riprende il percorso di riforma dei nostri campionati e dei nostri format".

Entro il 1° agosto, il Rimini dovrà versare quasi un milione di euro tra stipendi e contributi di giugno e premi stagionali: in caso contrario, la Federcalcio potrebbe optare per un decreto straordinario ed escludere i biancorossi e le altre società eventualmente inadempienti.