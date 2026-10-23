SERIE C Ravenna, Ronaldinho in campo il 15 novembre: ufficiale il debutto contro il Forlì Confermate le indiscrezioni lanciate nelle settimane scorse dal Resto del Carlino, il Pallone d'oro 2005 giocherà il derby

Ravenna, Ronaldinho in campo il 15 novembre: ufficiale il debutto contro il Forlì.

Il ritorno è realtà. Ronaldinho sarà in campo con il Ravenna domenica 15 novembre, nel derby con il Forlì. Lo ha annunciato la stessa società giallorossa, pubblicando un video nostalgico, che ripercorre le gesta del Pallone d'oro 2005, ma lo ha detto anche il sindaco ravennate, annunciandolo in mattinata: "Sarà in campo nella partita del 15 novembre", ha confermato Alessandro Barattoni.







Ronaldinho, entrato nella società romagnola lo scorso anno, non gioca una partita ufficiale dal 2015, in cui chiuse la carriera con il Fluminense, Brasile. Prima, aveva vestito le maglie di Queretaro, Atletico Mineiro, Flamengo, Milan, Barcellona, Paris Saint-Germain e Gremio, oltre che quella della Nazionale verdeoro, vincendo tutto: campionati, Champions League, Copa Libertadores, coppe nazionali, Coppa America, Confederations Cup e soprattutto il Mondiale 2002, quello del Brasile dei fenomeni.

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