Ravenna, Ronaldinho in campo nel derby? Possibile esordio contro il Forlì

Potrebbe essere il derby contro il Forlì la partita scelta per l'esordio di Ronaldinho con il Ravenna. A lanciare l'indiscrezione è l'edizione locale de il Resto del Carlino, che indica in domenica 15 novembre la data papabile - seppur ancora non ufficiale - per vedere il Pallone d'oro 2005 in campo.
Per ora si è parlato di una sola apparizione durante la stagione - pure in questo caso non c'è nulla di certo -, con l'obiettivo di segnare il goal numero 300 della carriera, tra Nazionale e professionisti. Chissà, però, che non si vada oltre l'operazione di marketing e che il brasiliano non possa spingersi ancora più in là, giocando ulteriori partite nonostante i 46 anni compiuti, a prescindere dal fatto che la rete arrivi o non arrivi.