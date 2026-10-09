SERIE C Ravenna, Ronaldinho in campo nel derby? Possibile esordio contro il Forlì Il giorno, dato come molto probabile dal Resto del Carlino, sarebbe il 15 novembre. Obiettivo 300° goal tra i pro per il 46enne

Ravenna, Ronaldinho in campo nel derby? Possibile esordio contro il Forlì.

Potrebbe essere il derby contro il Forlì la partita scelta per l'esordio di Ronaldinho con il Ravenna. A lanciare l'indiscrezione è l'edizione locale de il Resto del Carlino, che indica in domenica 15 novembre la data papabile - seppur ancora non ufficiale - per vedere il Pallone d'oro 2005 in campo.

Per ora si è parlato di una sola apparizione durante la stagione - pure in questo caso non c'è nulla di certo -, con l'obiettivo di segnare il goal numero 300 della carriera, tra Nazionale e professionisti. Chissà, però, che non si vada oltre l'operazione di marketing e che il brasiliano non possa spingersi ancora più in là, giocando ulteriori partite nonostante i 46 anni compiuti, a prescindere dal fatto che la rete arrivi o non arrivi.

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