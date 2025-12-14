SERIE C Ravenna, Ronaldinho posa con la sciarpa del club Il brasiliano è comparso a sorpresa nella città ravennate, accolto dalla dirigenza. La società: "Grandi cose sono in arrivo...".

Ravenna, Ronaldinho posa con la sciarpa del club.

Non c'è solo la bella situazione di classifica a infiammare i cuori dei tifosi del Ravenna, in lotta per la promozione diretta in Serie B: venerdì mattina, nella città romagnola è comparso Ronaldinho, che ha anche posato con la sciarpa del club. Il brasiliano, campione del mondo, Pallone d'oro, vincitore di Champions League e Copa Libertadores, nonché uno dei più tecnici giocatori della storia, dopo aver terminato la carriera è diventato un giramondo e il suo viaggio ha avuto tappe anche sorprendenti e inaspettate.

L'ultima, improvvisa, è stata proprio a Ravenna, dove è stato accolto da una folla festante e dal club giallorosso, posando sorridente con la sciarpa in mano. Sui propri social il brasiliano ha postato una storia con un video della comparsata, ricondivisa dalla società, che poi ha anche fatto un post a propria volta, con la foto del campione, accompagnato dal testo "Great things are coming..." ("Grandi cose sono in arrivo...").

Cosa siano queste grandi cose ancora non è dato sapere, di certo Ronaldinho non tornerà a giocare, a 45 anni e distaccato dal calcio ormai da diverse stagioni, ma è vero che anche solo vedere un personaggio del genere, forse il giocatore più tecnico della storia, sui profili della propria squadra possa bastare per infiammare i cuori. Per capire se incrocerà in qualche modo la propria storia con quella dell'ambizioso Ravenna, servirà ancora tempo, ma chissà che l'attesa non sia poi ripagata...

