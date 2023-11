SERIE D Ravenna solo in vetta. Rallenta l'Imolese, cade il Forlì

L'Imolese fa 2-2 in casa col Sant'Angelo e la vetta torna tutta del Ravenna, viceversa uscito con un 2-0 dal derby sul campo della sempre ostica Sammaurese. Lancio dalle retrovie di Esposito e Sabbatani la sblocca con l'eurogol: petto, destro a giro dal limite e palla sotto l'incrocio. Il giro di chiave, al 92°: Rrapaj salta Morri e Ruiz e incrocia, Cecconi salva sulla linea ma, a rimbalzo, ancora Rrapaj appoggia per il destro vincente di Alluci.

Ravenna capolista unica e Imolese scalzata dal Victor, ora 2° a -1. Il 2-0 col Progresso lo firmano Sabba e il solito D'Este: per lui è il 6°, meglio solo il capocannoniere Merlonghi.

Rallenta il Fanfulla che s'incarta nel 3-3 col Borgo San Donnino. Al rigore di Cocuzza risponde Varoli, che sull'angolo di Abelli sorprende Libertazzi di testa, quindi i bianconeri strappano. Latini affonda per vie centrali per il nuovo vantaggio; decisiva la sponda di Spera, che nella ripresa va con un traversone sul quale Frattini esce a vuoto, Cocuzza aggancia, elude Tarantino e l'estremo e serve Cazzaniga per il tocco a porta aperta. Sprofondo Borgo ma qui entra in gioco Ferretti: stoccata sul primo palo sul cross di Vecchi, con Libertazzi che marca visita, e al 90° rigore da doppietta e patta.

Fanfulla che comunque ora è 4° da solo, perché il Forlì cade 3-1 in casa col Corticella. Tacco di Rocchi per Mordini e imbucata per Casadei che la sblocca, on la ripresa invece la svirgolata di Trombetta diventa assist per il mancino in buca di Suliani. Un errore di Chmangui offre a Persichini il diagonale dell'accorcio, dopodiché Lo Giudice sfonda e Suliani premia l'inserimento di Bertani, che la sigilla col piattone ravvicinato.

Il Forlì scende al 5° posto ed è agganciato dallo stesso Corticella, dal Lentigione – che passa 2-1 sul Certaldo fanalino di coda – e dal Carpi, vincente 4-0 col Mezzolara. Saporetti mette a sedere Vecchio e la sblocca, complice la deviazione impennante di De Meio, mentre con la ripresa innesca, sempre con l'aiuto di Vecchio, il bis di Sall. Il resto con l'inzuccata di Verza, su angolo di D'Orsi, e con la doppietta di Sall, che ribadisce in rete la respinta corta di Malagoli sulla rovesciata di Mandelli.

0-0 tra Aglianese e Sangiuliano, mentre Prato-Pistoiese si gioca domani.

