Ravenna, zero problemi con il Gubbio: è per 2-0 la 5a vittoria

Grazie a un calcio di rigore e a un capolavoro da fuori area il Ravenna batte anche il Gubbio, allungando a sette i risultati positivi di fila per restare ai piani altissimi del girone B di Serie C. Nonostante la vittoria, il 2-0 è uno scarto che non rende merito alla qualità della partita dei romagnoli, trascorsa quasi del tutto all'attacco, anzi, all'assalto della porta umbra.

Il primo tempo è un vero assedio, che porta a due pali e a un primo calcio di rigore già all'11'. Bagnolini respinge il tiro di Esposito, ma 40 secondi deve comunque raccogliere il pallone dal sacco, quando, sulla ripartenza del gioco, Lonardi disegna un'imparabile conclusione a giro dal limite, verso il secondo palo. Il Gubbio non si vede mai, se non con un'azione in solitaria di Cardascio, che semina un po' di panico in area, prima di essere chiuso in angolo.

Poi arriva un altro errore della difesa umbra, stavolta clamoroso, perché su un cross respinto di Rabbi, che s'impenna, Barry prima non si accorge del ritorno in campo del pallone, poi di quello dell'attaccante, che glielo soffia da dietro e viene steso. È ancora calcio di rigore e stavolta, dal dischetto, lo stesso Rabbi non sbaglia.

Nella ripresa è sempre il Ravenna a spingere per cercare il goal. Ci va vicinissimo Maggio, con un'altra conclusione a effetto dal limite che per poco non beffa ancora Bagnolini. Al 70' arriva l'occasione più pericolosa per il Gubbio, con un tiro al volo di La Mantia sporcato da Venturi e Zaro sul palo, ma poi l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Nel finale c'è spazio anche per un tentativo da lontanissimo di Barry, che però è troppo centrale per infastidire il portiere. Finisce 2-0: il Ravenna sale a 17 punti, il Gubbio incassa la seconda sconfitta di fila, e resta a 7.







