SERIE A Razzismo: Acerbi lascia la Nazionale dopo le accuse di Juan Jesus Il difensore nerazzurro rischia una lunga squalifica

Le accuse lanciate da Juan Jesus a Francesco Acerbi rischiano di costare una lunga squalifica al difensore nerazzurro. Nonostante le parole distensive del brasiliano a fine partita, che ha accettato le scuse di Acerbi, la giustizia sportiva cercherà di fare luce su quanto accaduto in campo per poi prendere eventuali provvedimenti nonostante il giocatore nerazzurro abbia sottolineato "Frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite. E' l'unica cosa che posso dire. Io so che non ho mai detto frasi razziste, Sono 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. Sono tranquillo". Intanto Spalletti ha deciso di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le amichevoli dell'Italia negli Stati Uniti.

