CHAMPIONS LEAGUE Real – City la finale anticipata Al Bernabeau l'andata della semifinale di Champions, Ancelotti vs Guardiola

Pronosticata come la possibilissima finale di questa edizione di Champions League queste due super potenze si affrontano nel penultimo atto della più grande competizione per club. Real Madrid contro Manchester City, la detentrice contro la più accreditata aspirante. Sfida collettiva, ma anche spiccate individualità a cominciare dal re del goal Erling Haaland fino a questo momento una macchina infallibile. Ancelotti contro Guardiola, 4 contro 2 Champions League. L'italiano ha trionfato 2 volte con il Milan e 2 volte con i blancos, ma sarebbe lunghissimo elencare le unicità di Carletto. Pep, si è fermato a 2 entrambe vinte con quel Barcellona che per molti rappresenta la squadra più forte del secolo. Sfida totale tra un allenatore mai sazio, ed uno che ha necessariamente bisogno di riaffermarsi in questa competizione per togliersi definitivamente l'etichetta di vincente laddove avrebbero sbagliato in pochi. Ce n'è davvero per tutti i gusti questa sera e soprattutto, l'Italia guarderà a questa sfida con enorme interesse.

Milan o Inter sfideranno Real o City ad Istanbul sabato 10 giugno per l'ultimo atto della Coppa dalle “Grandi Orecchie”. Che sia Real o City, Milan o Inter partiranno da sfavorite, ma è chiaro che la partita secca può riservare sorprese come a più riprese è già accaduto in passato. Unico assente della notte del Bernabeau, il difensore brasiliano delle merengues Eder Militao squalificato. Arbitra il portoghese Dias, si gioca al Benabeau la sfida di andata della semifinale di Champions League alle 21.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: