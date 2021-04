TORNA L'EUROPA Real Madrid-Chelsea apre le semifinali di Champions Zidane recupera Kroos e Hazard, nei blues l'unico assente è Kovacic.

Il Real Madrid per tornare dove gli compete dopo un biennio di magre, il Chelsea per aggiungere un ulteriore tassello al capolavoro di Tuchel. Che a gennaio ha ereditato da Lampard una squadra allo sbando e l'ha portata in zona Champions e a un passo dalla finale di Champions. Dove l'anno scorso è arrivato col Paris Saint Germain, allenato nella prima fase di questa edizione e che potrebbe pure ritrovare all'ultimo atto di Istanbul.

Prima però c'è da superare un Real che a sua volta si è ritrovato dopo un avvio difficile. E per l'occasione ritrova pure Kroos, che torna a comporre la mediana delle tre Champions in fila con Casemiro e Modric. Oltre al tedesco recupera anche Hazard, mai convincente in blanco dopo anni di glorie in blues: solo panca per lui, davanti dovrebbe toccare ad Asensio, Benzema e Vinicius. Regolarmente in campo l'altro grande ex belga, Courtois, mentre in difesa spazio a Carvajal, Militao, Varane e Nacho. Scelte dettate anche dall'indisponibilità di Sergio Ramos e Ferland Mendy, fuori al pari di Lucas Vazquez e Valverde.

L'ex al contrario, Kovacic, è l'unico assente del Chelsea, praticamente in formazione tipo. C'è, come sempre, l'azzurro Jorginho, in regia a fianco a Kante. Poi James e Chilwell esterni, Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger a protezione di Edouard Mendy e, davanti, i dubbi principali: in pole Werner, Mount e uno tra Havertz e Ziyech.

I più letti della settimana: