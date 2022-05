Real, “remuntada” e finale: 3-1 sul City

A Parigi saranno Real Madrid e Liverpool a giocarsi la Champions League. Dopo un'andata pazzesca, anche il ritorno tra Real e City regala emozioni e colpi di scena. La squadra di Guardiola è più propositiva fino al vantaggio di Mahrez al 73' dopo una bella azione in verticale di Gundogan e Bernardo. Al 90' però, nel giro di novanta secondi, Rodrygo firma due gol, rispettivamente su assist di Benzema e Carvajal, che portano la sfida ai supplementari. LIlCity si spegne, mentre è il Real a crederci di più. Nei trenta minuti extra il rigore, procurato e realizzato, di Benzema vale la finale e il completamento del miracolo. Sarà la 17a finale di Coppa Campioni/Champions per gli spagnoli, la quinta per Carlo Ancelotti.