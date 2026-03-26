Recupero Teramo-Ostiamare 2-2, gioia per l'Ancona

Ostiamare – Teramo ripartiva da qui, dal gol di Spinosa che in chiusura di primo tempo aveva portato in vantaggio gli ospiti sul campo degli abruzzesi. Poi l'infortunio all'arbitro e la sospensione della partita. Tornati in campo per completare la sfida, il Teramo, questa volta in maglia rossa, ha provato a cercare nelle prime battute la rete del pareggio, non trovando la via del gol. Padroni di casa che chiedono anche un calcio di rigore per l'atterramento in area di Carpani, ma il direttore di gara lascia proseguire. Pavone ci prova con una conclusione da fuori area, la palla finisce fuori. Al 68' l'Ostiamare raddoppia sugli sviluppi di un calcio di punizione di Spinosa, il pallone viene deviato da Giordani, la sfera finisce in fondo la rete. La squadra di D'Antoni va sul 2-0.

La reazione del Teramo si concretizza all'84' quando sul cross dalla destra di Pavone, il colpo di testa di Sereni dimezza il punteggio. Il Teramo crede nel pareggio che arriva due minuti più tardi questa volta con Persano che ribadisce in rete il pallone ribattuto dalla difesa ospite. Il direttore di gara concede sette minuti di recupero. La palla della vittoria ce l'ha l'Ostiamare che con il neo entrato Gueye sfiora il 3-2. Al Bonolis termina 2-2, un punto a testa che fa bene soprattutto all'Ancona che resta in testa al campionato con 65 punti davanti a Ostiamare con 64 e Teramo con 62.







