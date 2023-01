SERIE C Reggiana 3-0 al San Donato senza difficoltà Sesta vittoria di fila per la squadra di Aimo Diana

Altro passo verso la serie B per la Reggiana che conquista la sesta vittoria consecutiva e fa cinque su cinque nel girone di ritorno. Ospiti pericolosi con Nardi che si libera per il tiro, bella l'idea, la palla finisce sul fondo. Al 12' che azione della Reggiana. Kabashi scambia con Capone che libera il compagno di tacco, la conclusione meriterebbe miglior sorte. Al 14' si sblocca la partita sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il cross di Kabashi trova la deviazione del portiere che tocca la palla nella propria porta. Reggiana padrona del campo. Palla rubata a centrocampo e sfera in verticale per Pellegrini che si presenta davanti al portiere la palla esce di un nulla. La Regia continua a sprecare, alla mezzora gran palla di Nardi per Pellegrini che non riesce a calciare bene favorendo l'intervento di Cardelli. A rendere tutto più facile alla squadra di Diana ci si mette anche Ubaldi, l'attaccante del San Donato commette due falli nel giro di poco e prima dell'intervallo lascia i suoi in dieci. Nella ripresa la Reggiana raddoppia al 54' con Pellegrini e chiude di fatto la partita con una conclusione mancina. Forte del doppio e vantaggio e dalla superiorità numerica per la capolista diventa una formalità la seconda parte di gara. Tre punti in cassaforte al 67 con il tris di Laezza che segna un gran gol con una conclusione dalla distanza che supera Cardelli. La Reggiana continua il suo cammino verso la serie B, San Donato che si ferma dopo due risultati utili consecutivi.

