SERIE C Reggiana, aggancio in testa. Battuto il Pescara Battuto il Pescara Zamparo su rigore e Radrezza nella ripresa stendono il Pescara.

La fuga del Modena è durata solo 90 minuti. E sono 25. 25 risultati utili consecutivi eguagliato il secondo miglior risultato ottenuto nel 1970-71, il record assoluto dista 3 lunghezza; 28. La Reggiana non molla e paradossalmente la giornata doveva favorire il Modena impegnato a Lucca ed invece è scaturito solo un pareggio, la squadra di Aimo Diana ha inviato un grande segnale stendendo una delle squadre più in forma del campionato come il Pescara, reduce da 9 risultati utili consecutivi.

Con il piglio della grande, la Regia sblocca in apertura: sprint di Guglielmotti sul quale interviene Nzita. La spinta non è esagerata, ma c'è e il direttore di gara concede il calcio di rigore. Zamparo, deciso non sbaglia. I granata non perdono mai il controllo della gara, e al contrario vanno vicinissimi al raddoppio in due occasioni: ancora con Zamparo e successivamente con la stoccata da lontano di Radrezza. Lo stesso Zamparo si rende protagonista anche di un salvataggio sulla linea di porta, rischio enorme per gli uomini di Diana. Zamparo molto utile anche dietro.

Doppio giallo per Nzita, prestazione da dimenticare per il belga, il fallo sullo scatenato Zamparo gli costa il secondo giallo, rosso, e doccia anticipata. Il raddoppio chiude il match. Il passaggio orizzontale nel calcio è come la peste bubbonica, assolutamente da evitare, Arrighini come un falco, ruba palla, poi serve un cioccolatino a Radrezza che in mezza girata chiude la contesa. Obiettivo aggancio al Modena riuscito. Allo Stadio Giglio di Reggio Emilia, Reggiana batte Pescara 2-0.

