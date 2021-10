SERIE C Reggiana – Ancona/Matelica 3-1 La squadra di Diana consolida il primato nel Girone B di Serie C battendo la prima inseguitrice in classifica

La Reggiana per mostrare i muscoli, l'Ancona/Matelica per far capire che le casualità non esistono. Prima contro seconda, scontro diretto al vertice con i granata subito sfortunati: palo di Zamparo. Risposta immediata di quelli di Colavitto: destro dell'ex San Marino Matteo Gasperi, vola Voltolini, grande parata del vice Venturi. Insistono gli ospiti, angolo di Del Sole, colpo di testa a ritroso di un difensore della Regia, ancora bravo Voltolini. Non da meno anche il portiere dell'Ancona Avella, in bello stile su Sciudone, e sul corner successivo battuto da Cigarini anche su Zamparo.

Gran bella partita. E la ripresa si apre ancora con Avella protagonista questa volta su Lanini. I due portieri sono in stato di grazia perchè di la Voltolini è ancora risolutore su Del Sole. L'Ancona gioca sullo stesso livello della Reggiana. L'insuperabile Avella cade dopo un azione straordinaria di quelli di Aimo Diana, conclusa da Zamparo ma costruita da Lanini, sblocca la Reggiana. Un'Ancona nettamente in partita esce solo quando Moretti cammina su Luciani sotto gli occhi del direttore di gara che non può fare altro che estrarre il rosso.

Sorrentino servito sul filo del fuorigioco di testa in tuffo chiude la contesa con tutto il Città del tricolore in festa, ma è ancora tropo presto perchè la Reggiana si fa infilare al 91esimo in contropiede. Sereni accorcia le distanze. Tre punti blindati da Scappini che si fa tutto il campo per poi andare ad esultare con i tifosi granata. Al Città del tricolore, al termine di una bellissima sfida, Reggiana batte ancona/Matelica 3-1.

