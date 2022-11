SERIE C Reggiana ancora capolista, ripartenza Cesena. Imolese: ufficiale Anastasi In Serie C la Reggiana mantiene la vetta grazie al successo sul Rimini, il Cesena rimane in scia assieme a Gubbio e Virtus Entella mentre l'Imolese ora rischia e cambia la guida tecnica: via Antonioli, arriva Anastasi.

Dopo gli scossoni dell'ultimo turno, il Girone B di Serie C vive una fase di “stallo” dove le prime non sbagliano e mantengono le posizioni. Su tutte la Reggiana che, dopo essersi presa la vetta, l'ha confermata grazie al 2-0 sul Rimini firmato Montalto e Lanini. Sono 30 i punti in classifica per i granata di Aimo Diana che in campionato non perdono da 6 partite. Sull'altro versante continua con i propri alti e bassi il Rimini di Gaburro che comunque resta al limitare della zona play-off. Il ko con la capolista, ovviamente, è concesso ma servirà ritrovare al più presto quella continuità di risultati che avevano caratterizzato l'inizio di stagione. Chi è ripartito dopo l'inciampo casalingo contro l'Ancona è il Cesena: 1-0 all'Olbia con il gol di uno dei trascinatori del Cavalluccio, Saber. Il centrocampista - al pari del bomber Corazza - è uno dei migliori in termini di rendimento per reti e assist, abbinati a quantità e qualità. Il Cesena quindi resta in scia delle prime ed è a -2 dalla Reggiana.

Davanti ai bianconeri, a quota 29, ci sono anche il Gubbio e la Virtus Entella. Per i rossoblu stesso discorso dei romagnoli: cancellato il momento negativo, gli eugubini si sono ripresi con il doppio successo su Lucchese e San Donato e – al momento – condividono la seconda piazza con l'Entella, di gran lunga la squadra più costante. Undici risultati in fila per i liguri, l'ultimo il 2-1 alla Vis Pesaro al termine di un incontro dominato. Rallentano, invece, 4 squadre: Siena, Carrarese, Ancona e Fiorenzuola. Per le prime due è arrivato uno 0-0 nello scontro diretto, pareggi anche per le altre contro Torres e Alessandria. Queste X hanno consentito alla sorpresa Pontedera di avvicinarsi: il 2-1 del “Galli” inguaia l'Imolese che, alla quarta sconfitta consecutiva, entra in zona play-out e ha costretto la dirigenza a cambiare la guida tecnica. Fuori Antonioli, dentro Giuseppe Anastasi già in panchina nel derby del turno infrasettimanale contro il Rimini. L'unica a vincere nei bassifondi è la Fermana: 1-0 alla Lucchese. E non c'è un momento di riposo: come detto, si torna già in campo domani con la sedicesima giornata. Apre Alessandria-Olbia alle 13, via via tutte le altre partite spalmate tra le 17.30 e le 21.

