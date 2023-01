Reggiana, Cesena e Virtus Entella: è corsa a 3

E alla fine sembrano essere rimaste in 3, proprio quelle 3 che alla vigilia erano indicate come principali candidate alla promozione. Il 22° turno del Girone B di Serie C ha dimostrato – una volta di più – che Reggiana, Cesena e Virtus Entella fanno sul serio. Al momento la squadra più in forma sembra essere quella di Aimo Diana che in campionato non perde addirittura dal 19 ottobre nello scontro diretto con il Cesena e, da lì, ne ha vinte 9 su 13 con le ultime 4 consecutive. Anche a Montevarchi nessun problema per la Reggiana: 2-1 con la doppia firma di Kabashi che consente ai granata di mantenere un buon gruzzoletto di vantaggio – 5 punti, per l'esattezza – sul Cesena, capace di vincere su un campo ostico e per nulla scontato come quello della Torres. Anche questa volta non vanno a segno gli attaccanti con il Cavalluccio che si è affidato al secondo centro in campionato di Adamo, professione centrocampista. Anche il ruolino di marcia della banda Toscano è di tutto rispetto: 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6. La Reggiana corre ma il Cesena non è da meno. Chi sta risalendo la china è la Virtus Entella, capace di segnare 8 reti in due partite tra Alessandria e Rimini. Il successo del “Romeo Neri” ha mostrato la compattezza e la forza dei liguri, pronti per dar la caccia alle prime. Entella 42, Cesena 44, Reggiana 49: è ancora tutto aperto.

Dall'altra parte è in caduta libera il Rimini: i biancorossi sono al terzo ko consecutivo e, per la prima volta in stagione, escono dalla zona play-off. Più in alto, a 3 sconfitte di fila, c'è anche il Gubbio: i ragazzi di Braglia sembrano aver perso un po' di brillantezza, il 2-1 con l'Alessandria è la prova più lampante. Rossoblu ora tallonati dall'Ancona, quinta dopo l'1-0 al Fiorenzuola. Nelle parti basse si registra lo spunto di Pesaro che fa suo lo scontro diretto con l'Olbia dei sammarinesi (Nanni e Fabbri ancora titolari). La Vis è momentaneamente fuori dai play-out, i sardi sprofondano anche se dietro Montevarchi e soprattutto Imolese sono in una crisi senza fine. Per i romagnoli altro ko: il gol non arriva da quasi due mesi, la vittoria addirittura dal 29 ottobre.