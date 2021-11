SERIE C Reggiana-Cesena, il big match finisce pari in tutto Al Città le squadre sbattono sui pali 0-0

Ci provano e ci vanno vicino, regalano ai quasi 10.000 del Città del Tricolore una partita di spessore, si dividono tempi e legni, e alla fine fanno un pari che non fa un piega. A Reggiana e Cesena manca solo il gol, botta di Contessa e brivido. Di là Voltolini la combina, Berti per Bortolussi che poteva e forse doveva fare meglio. Occasionissima per la Regia, minuto 29. Gugliemotti innesca Sciaudone che la incrocia e timbra il palo pieno. Prima dell'intervallo ancora da destra la capolista ci prova con Lanini, Nardi si distende ad allontanare la minaccia.

Ripresa e il Cesena sente odore di colpaccio. Ardizzone la mette, Bortolussi incorna sul palo, Missiroli si attiva per il tap in e spacca la traversa. Pericolo scampato per la Regia che nella ripresa ci prova con minor continuità. Guglielmotti si mette in proprio, sull'azione travolgente Nardi come il portiere dell'Hockey. Si chiude con doppia protesta. Ciofi-Tonin-Ciofi, Luciani alla disperata, solo corner. Di là il solito Gugliemotti va giù sulla vigorosa spallata di Tonin. Il pari piace soprattutto al Modena, ma non dispiace affatto né a Reggiana, né a Cesena.

