Reggiana-Cesena, le migliori del girone si giocano la vetta

In un 14° turno equamente spalmato sulla due giorni del weekend, il Girone B offre il suo meglio nel pomeriggio domenicale del Città del Tricolore: Reggiana contro Cesena, prima e seconda divise da tre punti. La Regia è imbattuta e il Cavalluccio ne ha persa solo una, anche grazie a difese quasi impenetrabili (11 gol presi in due, sin qui). In più la capolista vanta anche un attacco da 25 reti (praticamente due a partita), banco di prova tremendo per una retroguardia che in porta perde Benedettini – causa Nazionale – e ritrova Nardi. E sempre tra i pali la Reggiana aggiunge alla rosa Stefano Russo, classe '89, svincolatosi in estate dalla Cavese e con in curriculum tanta C e un po' di B. Una X farebbe il gioco del Modena, la terza del gruppetto in lotta per la vetta. Sotto di un punto rispetto al Cesena, dopo l'avvio altalenante i canarini hanno ingranato e vengono da 5 successi in fila: il sesto la cercheranno contro la Vis Pesaro, che viceversa, nello stesso lasso di gare, ha vinto solo una volta, ma è pur sempre in zona playoff.









Playoff che al momento riguardano pure l'Imolese, di scena sul campo di un Montevarchi impantanato nei playout e ko in 4 delle ultime 5 partite. I romagnoli sono pienamente nel calderone della corsa al quarto posto, che coinvolge tutta la parte medio-alta della classifica. C'è il Pescara, atteso dal derby col Teramo. Il Siena, che prosegue la transizione da Gilardino a Maddaloni ricevendo l'Olbia. L'Ancona Matelica, in pieno periodo no – un punto in quattro gare – e in trasferta dalla Carrarese. L'Entella, viceversa reduce da due vittorie e impegnata in casa col Grosseto penultimo. E leggermente più sotto ci sono anche Gubbio e Lucchese, che si incontrano al Barbetti. Completano il programma la sfida playout Fermana-Pistoiese e quella tra la Viterbese fanalino di coda e il Pontedera.